Ora legale, primavera e maniche corte: e a Pasqua che tempo farÃ ?

Attualità Marzo 2021

Ora legale, primavera e maniche corte: e a Pasqua che tempo farà? Ora legale, primavera e maniche corte: e a Pasqua che tempo farà?

Ora legale, primavera e maniche corte. E a Pasqua che tempo farà? L'ultimo fine settimana di marzo sarà caratterizzato, oltre che "dal ritorno dell’ora legale (dormiremo un’ora in meno, ma le giornate si allungheranno) anche dal passaggio di una perturbazione nordeuropea che riuscirà a lambire le regioni settentrionali, mentre il resto d'Italia sarà protetto dall'anticiclone" spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it . Il team informa "che sabato al Nord il tempo tenderà a peggiorare con il graduale aumento della nuvolosità fino ad avere un cielo anche coperto. Le precipitazioni riguarderanno principalmente la Liguria (piovaschi) e i settori alpini dove assumeranno carattere nevoso sopra i 1700 metri. Sul resto d'Italia il tempo sarà più asciutto anche se la nuvolosità aumenterà su molte regioni. Domenica delle Palme invece il fronte instabile abbandonerà velocemente il Nord con ultimi piovaschi sul Friuli. Tornerà a formarsi qualche foschia o banco di nebbia mattutino sulla Pianura Padana, mentre sul resto d'Italia l'anticiclone a matrice sub-tropicale inizierà a imporre la sua influenza garantendo una giornata ampiamente soleggiata. Le temperature continueranno a rimanere miti in entrambi i giorni con punte di 18-20°C in Toscana, Emilia e Sardegna".La primavera accarezza l’isola: meteo Sicilia weekend 27 marzo 2021.L’anticiclone salva dalla pioggia la Domenica delle Palme, 28 marzo.Il fine settimana vedrà prevalere il bel tempo, anche se non mancheranno le insidie. Le previsioni meteo per la Sicilia e per l’Italia. La primavera continua a farsi desiderare, ma lancia i suoi primi segnali di affermazione. Un campo di alta pressione dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale sarà infastidito da qualche infiltrazione umida di origine atlantica. Sull’Italia ci sarà qualche instabilità ma al Sud sarà il bel tempo a prevalere. Nel corso del fine settimana l’anticiclone andrà rinforzandosi ulteriormente, quindi ci sarà un recupero delle temperature anche in quelle aree del Nord più lambite dalle nubi. Vediamo insieme i dettagli del meteo Sicilia e Italia per il weekend del 27 marzo 2021.Come sarà il tempo in provincia di RagusaSabato 27, sole velato da nuvole di passaggio nell’arco delle 24 ore. Stazionaria la colonnina di mercurio, con la temperatura massima a 16°C e la minima a 5°C. Domenica 28. L’unica novità di rilevo rispetto ai giorni passati è la temperatura, in costante ascesa: la massima arriverà a 18°C e la minima a 7°C. E lunedì salirà ancora, rispettivamente a 22°C e 9°C, ma ci sarà tempo di riaggiornarci. Nel frattempo, per ogni aggiornamento in tempo reale, vi rimandiamo al servizio meteo dell'Aereonautica.