Covid Comiso, cluster in una scuola: 700 alunni a casa

Sono circa 700 gli alunni dell’Istituto Comprensivo Pirandello di Comiso che da oggi, 26 marzo e fino al 31 marzo resteranno a casa. Lo ha deciso la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari, con un’apposita ordinanza firmata ieri sera. La decisione è scaturita per un cluster che sarebbe partito da una classe della scuola elementare e avrebbe avuto già delle ripercussioni alle classi delle scuole medie.Gli edifici fanno parte dell’istituto comprensivo Pirandello dislocato in tre plessi e frequentato da oltre 700 studenti. «Il provvedimento si è reso improcrastinabile per la crescita esponenziale del numero dei casi e al fine di evitare la formazione di ulteriori cluster a causa del contatto con soggetti positivi anche se asintomatici» ha detto la sindaca che ha invitato le famiglie allo screening di controllo con tamponi rapidi, previsto nei giorni 30 marzo e 1 e 3 aprile.Inoltre da oggi, 26 marzo, un altro Comune della Provincia di Ragusa diventa zona rossa. Si tratta di Acate, secondo Comune ibleo dopo Scicli a diventare zona rossa dopo un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. I dati riferiti ai contagi, individuano Scicli come comune nel Ragusano con il più alto numero di soggetti contagiati (158 il dato odierno rispetto ai 144 casi di Ragusa città capoluogo). Ad Acate il numero di positivi al Covid 19 è di 61. Numeri pressoché stabili da qualche giorno ma che non accennano ancora ad invertire decisamente la tendenza.