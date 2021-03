Salute e benessere Diete

Meta, alimentazione e dieta che fa stare bene testa e corpo

Il metodo Meta è un'alimentazione di una dieta che fa dimagrire e stare bene nel corpo e nella mente. EMa cos'è la dieta Meta ?La dieta META o Medical Education Transform Action non è un regime alimentare ipocalorico tradizionale, ma un percorso di benessere verso un equilibrio tra l’universo interiore e il mondo esteriore. Dal generale al particolare. Il protocollo META sostituisce l’immagine stereotipata proposta dalla società con l’accettazione completa di sé stessi. Prima di lavorare al piano alimentare, quindi, chi inizia la dieta META si ritrova a fare i conti con le proprie caratteristiche, le emozioni e il rapporto con il cibo. Un gruppo di specialisti, dopo aver compreso la condizione psicofisica di partenza, costruisce una dieta mirata al dimagrimento (insieme all’attività fisica).Come funziona l'alimentazione e la dieta Meta?Il taglio indiscriminato delle calorie non è al centro delle preoccupazioni della dieta META, il che la differenzia dalla maggior parte dei regimi dimagranti. Può essere considerato un protocollo che punta alla trasformazione prima mentale e poi fisica della persona attraverso un lavoro congiunto di psicologo, specialisti, dietista e nutrizionista. Gli specialisti del protocollo META creano un percorso di riflessione personale su punti di forza, percezione del corpo, rapporto col cibo e stile di vita in modo da arrivare a una rieducazione alimentare personalizzata.Non esistono obiettivi standardizzati in quanto questo protocollo non considera il peso corporeo ideale come il frutto di una formula matematica (sesso, età, altezza, peso e costituzione).L’obiettivo è ristabilire un equilibrio mentale e raggiungere il bilanciamento tra massa magra e massa muscolare e l’armonia fisica, anche se questo significa allontanarsi dal peso ideale.Il metodo Meta o dieta Meta e le basi scientificheLa Medical Education Transform Action costruisce l’intero percorso individuale di rinascita psicofisica non solo sull’aspetto psicologico, ma su evidenze scientifiche. Prima di procedere con la fase introspettiva e l’elaborazione di una strategia personalizzata, quindi, gli esperti prelevano un campione di saliva per reperire informazioni.L’importanza dell’attività fisica nella dieta MetaIl protocollo META dà la giusta importanza all’attività fisica, senza la quale non si potrebbe realizzare uno stile di vita sano. Anche in questo caso, la parola chiave è personalizzazione. Il team di esperti analizza le caratteristiche individuali e la preparazione atletica di partenza, individuando l’attività, lo sport o la disciplina più adatta. Per perdere peso con la dieta META può essere sufficiente fare un po’ di esercizio fisico, dedicarsi a una passeggiata o impegnarsi in una sessione di CrossFit.In quanto tempo si dimagrire con l'alimentazione Meta o dieta MetaLa dieta META non promette di far dimagrire entro qualche settimana: tutto dipende dalla reazione psicologica e corporea. Anche i controlli variano in base alla condizione e alla fase del percorso. In linea di massima il protocollo Medical Education Transform Action può raggiungere i suoi obiettivi in un arco di tempo che va da qualche mese fino a un anno, dando spazio alla fase di mantenimento. La dieta Meta è tra le diete più usate dai vip. In ultimo la dieta è stata seguita dalla cantante Noemi che grazie al metodo Meta è riuscita a perdere 15 chili in 18 mesi. Noemi è dimagrita dopo un percorso di trasformazione che parte dall’accettazione di sé e arriva in tavola.