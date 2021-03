Covid, Giorgetti: Porre le basi per produrre i vaccini in Italia

Curiosità Vaccino

ROMA - ’’Produrre i vaccini in Italia? Che l’industria farmaceutica italiana sia la leader in Europa è la realtà, ma sul farmaco biologico dobbiamo lavorare e investire di più, dobbiamo costruire una filiera, sul fronte dei vaccini, al di là dell’emergenza che affrontiamo oggi, ci vuole un’autosufficienza strategica in Europa e in Italia, un settore abbandonato che deve essere ricreato e questo richiede una forte collaborazione tra pubblico e privato’’. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a ’’Reshape the World’’, l’evento di presentazione del nuovo ’’Sole 24 ore’’.’’Con Farmindustria abbiamo fatto diversi incontri e anche con il commissario Breton, penso ci sia la possibilità di una creazione nazionale per il vaccino, credo in autunno, dobbiamo porre le basi oggi per essere pronti domani’’.Il ministro ha anche affrontato il tema delle rete unica: ’’Deve essere fatta chiarezza prima di Pasqua trovo teleguidate le polemiche’’ e dell’Ex-Ilva ’’sono fiducioso, mi aspetto una collaborazione di tutti’’.