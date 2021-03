Covid, il sindaco di Comiso chiude alcune scuole

Attualità Avviso

"Ho appena firmato, in seguito a dettagliata relazione della DS e ad autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Ragusa, l'Ordinanza n. 23 con la quale si sospendono tutte le attività didattiche e scolastiche dell'IC "Pirandello" in tutti e tre i plessi in cui le classi sono ubicate, da domani 26 marzo e fino al 31 marzo". Lo annuncia il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, in un post sulla pagina Facebook del Comune di Comiso. "Il provvedimento di estrema urgenza - scrive il sindaco di Comiso - si è reso improcrastinabile per la crescita esponenziale del numero di casi e al fine di evitare la formazione di ulteriori cluster a causa del contatto con soggetti positivi anche se asintomatici. Si invitano tutte le famiglie a rispettare ogni norma dettata per il contenimento del contagio e a far sottoporre, con senso di responsabilità, i propri figli allo screening dedicato nei giorni di martedì 30 marzo, giovedì 1 aprile dalle 15 alle 18, e sabato 3 aprile dalle 9 alle 13, PRESSO IL PIAZZALE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI COMISO.I nostri gesti di responsabilità sono necessari ed indispensabili per salvaguardare la salute di tutti".