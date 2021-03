Covid, contagi in aumento a Ragusa e Scicli: i dati

Attualità Asp Ragusa

Il virus Covid 19 continua ad aumentare a Scicli e Ragusa. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa, nei due Comuni Iblei sono stati registrati nuovi positivi ed in particolare 13 nuovi positivi a Ragusa e 10 a Scicli. Nel capoluogo Ibleo i positivi al coronavirus ad oggi sono in totale 144 mentre a Scicli sono 158. Tra i due Comuni preoccupa Scicli considerato che è zona rossa da qualche settimana e nonostante le misure restrittive i positivi continuano a salire. Questo significa che c’è qualcosa che non funziona nella zona rossa. Ieri sera il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato un altro Comune della Provincia di Ragusa zona rossa. Si tratta di Acate.Ma vediamo in ordine di numero di contagi al virus Covid come è la situazione Covid nei singoli Comuni del Ragusano:158 (+10) Scicli144 (+13) Ragusa61 (-7) Acate45 (-1) Vittoria41 (+7) Comiso39 (+1) Santa Croce Camerina31 (+1) Modica28 (+2) Ispica17 Pozzallo4 (+1) Monterosso1 (-1) Chiaramonte Gulfi1 Giarratana