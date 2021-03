Appuntamenti Festival

Vittoria Peace Film Fest: dedicato al giornalista Gianni Molè

Andrà di scena dal prossimo 29 al 31 marzo 2021 il Vittoria Peace Film Fest, il festival della pace, giunta alla sua VIII edizione. Nonostante le restrizioni a causa della pandemia, la direzione del multisala Golden di Vittoria, con i suoi direttori artistici, Giuseppe e Luca Gambina, ha deciso di portare avanti l'iniziativa culturale. L'evento, patrocinato dal Comune di Vittoria e dal Ministero della Cultura, punta a valorizzare le eccellenze di giovani e talentuosi registi. Quest'anno è stata allestita una sala cinematografica virtuale per poter apprezzare tutte le opere in concorso. Il festival sarà visibile sulla piattaforma di MyMovies, il magazine e database italiano online d'informazione cinematografica. Per l'edizione targata 2021 sono dodici i cortometraggi, otto i documentari, tre i lungometraggi e due video interviste.Una edizione tutta particolare quella di quest'anno, dedicata al giornalista Gianni Molè, appassionato di cinema, prematuramente scomparso. La direzione artistica del festival ha deciso di istituire un premio proprio per onorare la memoria di Gianni Molé ispirato ai valori in cui ha sempre creduto: quelli della non violenza, della giustizia sociale e della deontologia professionale. Nel corso della rassegna verrà proiettato anche un documentario del regista Nello Correale dal tutolo: “Il toro di Wall Street. Una piccola storia”, interamente dedicato al maestro Arturo Di Modica. Un omaggio all'artista che partendo dalla sua Vittoria, città natale, ha saputo esprimere il suo estro affermandosi in tutto il mondo. Appuntamento dunque dal 29 al 31 marzo sulla piattaforma MyMovies.