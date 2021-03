Vittoria, Asd Multicar Amarù in Abruzzo: brutta caduta

Sport Ciclismo

Vittoria, Asd Multicar Amarù domenica scorsa in Abruzzo: ma i nostri piani sono stati compromessi da una brutta caduta. Non è andata benissimo la prima gara della stagione. Ma è servita per focalizzare l’attenzione su tutto ciò che ancora serve per fare crescere il gruppo. E’, in sintesi, quanto accaduto domenica scorsa a Scerne di Pineto, in provincia di Teramo, con l’Asd Multicar Amarù che ha partecipato alla quinta edizione del trofeo Gls/Gs. In terra abruzzese, la squadra juniores del sodalizio ipparino aveva gettato le basi per arrivare a costruire un importante piazzamento, a fronte del fatto che la competizione ha visto la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. Proprio nel finale, però, una rovinosa caduta ha compromesso tutti i piani e l’atleta in maglia gialloblù che si trovava meglio piazzato è stato costretto a dare forfait proprio a causa dell’infortunio subito. “E’ stata, comunque, una gara – spiega il vicepresidente Giuseppe Massaro che ha seguito il gruppo in Abruzzo – che si è conclusa con soddisfazione non tanto per i risultati quanto per l’impegno e la grinta con cui i nostri ragazzi hanno affrontato questo difficile appuntamento.Sì, è vero, la caduta ha impedito il raggiungimento di posizioni importanti in classifica. Ma non ci arrendiamo”. E il presidente Carmelo Cilia aggiunge: “Devo fare i complimenti a tutto lo staff per come ha saputo interpretare nella maniera migliore questo appuntamento. Non era facile anche per la lunga trasferta a cui ci siamo sottoposti. Però, è stato importante cercare di provare la gamba. E, alla fine, siamo riusciti nel nostro intento. Un bel test di preparazione in vista di altre gare in cui dovremo cercare di dimostrare sino in fondo il nostro valore. Noi crediamo parecchio nel progetto che abbiamo allestito. Punteremo a dare il massimo, come sempre, utilizzando l’appuntamento di domenica scorsa come occasione per cercare di limare tutte le cose che non hanno funzionato e farci così trovare pronti in vista delle prossime occasioni. Abbiamo tutta una stagione davanti e la volontà di crescere sempre di più”.