Sport Ragusa calcio

Asd Ragusa Calcio: la ripartenza degli allenamenti Asd Ragusa Calcio: la ripartenza degli allenamenti

Pronti, via. La ripartenza degli allenamenti, per l’Asd Ragusa calcio 1949, è stata contrassegnata, ieri pomeriggio, da una giornata gelida e ventosa. A fare da contraltare il caldo entusiasmo di tutto il gruppo azzurro che si è ritrovato agli ordini di mister Filippo Raciti e del preparatore atletico Peppe Balzano per dare vita allo scampolo finale di una stagione, nel girone B del campionato di Eccellenza, fortemente contrassegnato dalla pandemia. Il presidente Giacomo Puma, l’amministratore delegato Enzo Appiano, il direttore generale Alessio Puma e gli altri dirigenti hanno, però, indicato quale la strada maestra da percorrere per le prossime settimane. “Il Ragusa calcio, nonostante fossimo contrari alla ripartenza per i motivi che tutti sappiamo, trovandoci nel pieno della terza ondata – è chiarito dalla società – farà di tutto per onorare gli impegni.Noi rappresentiamo un capoluogo di provincia e non possiamo tirarci indietro. Daremo il massimo per la maglia e per disputare la parte finale della stagione nella maniera più dignitosa possibile. E chissà che non ci scappi qualche sorpresa inattesa”. Gli allenamenti, per questa settimana, proseguiranno al Colajanni sino a sabato, con inizio alle 15. La prima gara della stagione dovrebbe essere in programma l’11 aprile. Intanto, arriva un altro ingaggio per l’Asd Ragusa calcio 1949. Il trequartista Davide Floridia, classe 1995, proveniente dal Santa Croce, indosserà la maglia azzurra. Floridia si è già allenato ieri pomeriggio agli ordini del tecnico Raciti in concomitanza con la ripresa degli allenamenti.“Siamo contenti di questa scelta – affermano dalla società azzurra – perché si tratta di un ragazzo che potrà fornire valore aggiunto al nostro gruppo”.