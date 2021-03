Pozzallo, il consigliere comunale Salvatore Toscano

Politica Pozzallo

Il consigliere comunale di Pozzallo Salvatore Toscano si è dimesso. A darne comunicazione sono i consiglieri comunali del movimento Città Comune, Raffaele Monte, Barbara Sparacino, Maria Pina Colombo, Antonio Zocco Pisana. “Si è dimesso il Consigliere Comunale Salvatore Toscano dopo una sofferta decisione dovuta a situazioni personali e, nonostante siamo stati contrari, sin da subito, a questa sua scelta, noi – scrivono i consiglieri - la rispettiamo in quanto, prima di tutto, viene il bene e la serenità di ciascuno di noi. Conosciamo la passione politica, la lealtà e l’amore verso il paese ed abbiamo contezza del grande impegno che lui ha avuto e dimostrato, in tutti questi anni, nei confronti delle problematiche del territorio. Si è sempre speso ed ha sempre dato una mano a tutti, ponendosi al servizio della Città di Pozzallo. Il gruppo consiliare di “Città Comune”, con grande stima e rispetto, ringrazia il Consigliere Salvatore Toscano per il suo prezioso e insostituibile lavoro, per le energie che ha dedicato a noi, per tutte le attività condivise insieme, per il nostro progetto, per il presente nonché per il futuro di questo Paese.Siamo certi, conoscendolo, che, aldilà delle dimissioni, l’impegno, nei confronti della gente, non verrà mai meno.Auguriamo, al nostro amico Salvatore, ogni bene e il raggiungimento degli obiettivi da lui prefissati.