Nino Germanà aderisce alla Lega

"Assieme al nostro leader, Matteo Salvini, accolgo con grande soddisfazione l’adesione nella Lega di Nino Germanà". A parlare è il deputato nazionale della Lega, Nino Minardo. "Conosco Nino da tempo e ho con lui condiviso in questi anni l’impegno politico in parlamento per il nostro territorio. E’ un’ulteriore dimostrazione dell’ampio consenso - scrive Minardo - che il progetto politico della Lega Sicilia sta raccogliendo ed è un altro autorevole esponente che porta il suo bagaglio di esperienza, preparazione e competenza nel nostro partito. Quando l’onorevole Germanà dice di condividere con me “il dinamismo e la voglia di spendersi per la propria terra” mi gratifica e gratifica tutto il lavoro che la squadra della Lega Sicilia ha svolto nell’ultimo periodo e continuerà a svolgere con ancora maggiore impegno e coraggio in futuro.Nino Germanà collaborerà con la squadra del nostro partito in provincia di Messina rappresentata da Antonio Catalfamo, responsabile della Lega in provincia e nostro capogruppo all’Ars e da Matteo Francilla, responsabile Enti Locali della Lega Sicilia e sindaco di Furci Siculo".