Sicilia Meteo

Maltempo, freddo e neve alle Eolie Maltempo, freddo e neve alle Eolie

Il maltempo e la neve è arrivato in Sicilia. Freddo gelido alle Eolie e neve sulle cime dello Stromboli e di Salina. Dopo una settimana di pioggia anche intensa, sul cratere sempre in attività, stamane a quota 900 metri d'altezza la vetta si è ammantata di bianco. Anche nella seconda isola delle Eolie, Salina, le cime di Monte Fossa delle Felci e dei Porri sono ricoperte di neve. Il capo della riserva naturale Elio Benenati ha anche segnalato diverse frane lungo il sentiero che conduce in cima a quota 962 metri, la vetta piu' alta delle Eolie. La temperatura è di 10 gradi e sulle sette isole soffia vento da nord-nord-ovest a 31 chilometri orari e le isole minori sono prive di collegamenti.