Webconference Ragusa per risorse Recovery Plan

Webconference sull’attività progettuale del territorio ibleo per l’utilizzo delle risorse del recovery fund. Nuovo appuntamento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa con le realtà produttive, sociali e politiche del territorio, per l’elaborazione di una strategia comune finalizzata all’utilizzo delle risorse del recovery fund. Il Commissario Straordinario dott. Salvatore Piazza, ha convocato una seconda videoconferenza per la definizione di un quadro complessivo di interventi da candidare per l’accesso ai finanziamenti europei. All’incontro hanno partecipato i deputati regionali Stefania Campo e Nello Di Pasquale , i sindaci dei Comuni di Ragusa, S.Croce Camerina, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana , gli assessori Damante di Acate, Privitera di Pozzallo, il commissario D’Erba del Comune di Vittoria, i Comuni di Modica e Ispica, la dott.ssa Licitra per la C.C.I.A.A., S.R.R. RG. Per le parti sociali, erano presenti: CGIL, CISL, UIL, ANCE, Sicindustria, Confartigianato, Confooperative, Confagricoltura, Legacoop.Dopo aver brevemente illustrato il prospetto delle proposte territoriali della provincia di Ragusa per il Piano Nazionale per la Ripresa e per la Resilienza Next Generation EU predisposto dall’Ente, il Commissario ha sottolineato la necessità di definire un ordine di priorità, fondato sulla valenza e l’importanza dell’intervento e sul livello di progettazione. Significativi gli interventi dei deputati e di tutti i presenti."Le proposte individuate riguardano principalmente interventi nel settore delle Infrastrutture, dell’Ambiente e del Turismo .- ha dichiarato il dott. Piazza - Il completamento dell’autostrada Siracusa-Gela, la rifunzionalizzazione dei collegamenti stradali fra Vittoria, Scoglitti e l’asse litoraneo, il raddoppio della S.P. n. 25 Ragusa - Marina di Ragusa , il ripascimento dei tratti del litorale ibleo in erosione , sono interventi fondamentali per lo sviluppo e la crescita di settori strategici dell’economia della nostra provincia, quali l’ agricoltura, l’ambiente, ed il turismo.Il piano di sintesi può essere ulteriormente implementato: occorre però puntare su progetti “importanti” e in stadio di realizzazione avanzato visti i tempi ristretti imposti dalla Commissione europea. Entro la settimana quindi verranno accolti eventuali ulteriori interventi, per pervenire quanto prima ad una proposta complessiva da consegnare alla nostra deputazione regionale”.