Nuova pista ciclabile a Marina di Ragusa, da piazza Malta

Economia Lavori pubblici

Sono stati aggiudicati, dopo l’approvazione delle operazioni di gara svoltasi lo scorso dicembre, i lavori di realizzazione della pista ciclabile a Marina di Ragusa - tratto Piazza Malta – Lungomare Andrea Doria - Via Cavaliere M. Calabrese.L’impresa aggiudicataria è la CO.VIR. Srl di Cesarò (ME), per il prezzo di euro 764.122,57 compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 21.100,00, al netto del ribasso offerto del 28,134% sul prezzo a base di gara di euro 1.055.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza. Sull’importante opera questa la dichiarazione dell’assessore ai lavori pubblici del Comune di Ragusa, Gianni Giuffrida “laa nuova pista ciclabile di Marina di Ragusa che questa Amministrazione comunale ha programmato e che realizzeremo si aggiunge a quella esistente relativamente al tratto Scalo Trapanese – Casuzze.La pista, si estenderà per circa 2,4 Km, iniziando da Piazza Malta, percorrerà tutto il Lungomare Andrea Doria, a fianco del marciapiede lato mare, attraverserà l’area a verde pubblico attrezzato e proseguirà lungo tutta via Cavaliere Calabrese fermandosi nella zona della preriserva dell’Irminio. Si tratta di un intervento che ci consente di estendere il tracciato ciclabile presente a Marina molto apprezzato dalla cittadinanza e dai tanti turisti sempre più attratti dalla bellezza della nostra fascia costiera”. (da.di.)