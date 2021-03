Pastorale della Salute Ragusa: iniziative per Pasqua

Appuntamenti Pasqua 2021

Cominciano giovedì, 25 marzo, i percorsi spirituali in preparazione alla Pasqua programmati dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa. Sarà riproposto un format che già particolare interesse ha suscitato negli ultimi mesi e che, stavolta, sarà adattato al contesto. Si tratta de “La cura tra le pagine” con particolare riferimento a “I simboli e le tradizioni pasquali raccontati in corsia”. L’appuntamento è in programma giovedì alle 10 al reparto Ematologia dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. L’appuntamento si terrà in diretta streaming e potrà essere seguito sulla pagina Fb della Pastorale della salute e di don Giorgio Occhipinti. Sempre giovedì, ma alle 16, nella torre B, piano terra, dell’ospedale Giovanni Paolo II, sempre a Ragusa, è in programma la “Via crucis cammino di speranza”. Venerdì, alle 10, si prosegue sempre con “La cura tra le pagine” stavolta nel reparto Hospice (diretta streaming) dell’ospedale Arezzo.Sabato 27 marzo, nella cappella dell’ospedale Civile, alle 17, è prevista la messa vespertina della Passione del Signore mentre domenica 28, in occasione della commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme, alle 10 è prevista la benedizione delle palme, in occasione della celebrazione della Passione del Signore, al piano terra della torre B dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Al termine della celebrazione saranno distribuiti i ramoscelli di ulivo benedetti a tutti gli ammalati. “La Pasqua – sottolinea il direttore della Pastorale della salute, don Occhipinti – è ormai vicina, con il suo carico di suggestioni solenni e simboli densi di spiritualità. La croce pasquale, i ceri pasquali, l’agnello. Non semplici tradizioni, ma oggetti di devozione e rinnovamento spirituale. Avremo modo di conoscerli assieme durante l’iniziativa La cura tra le pagine”.