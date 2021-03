Sport Serie A

Serie A: doppio Mertens, il Napoli vince 2-0 contro la Roma Serie A: doppio Mertens, il Napoli vince 2-0 contro la Roma

ROMA - Doppio Mertens e il Napoli stende la Roma. Nello scontro diretto per rimanere in scia al ’’gruppo Champions’’ sono i campani ad avere la meglio, battendo i giallorossi per 2-0. Grande prova da parte del Napoli che all’Olimpico conquista tre punti di fondamentale importanza con cui estende a cinque il filotto di risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pari). Deludono i giallorossi che ancora una volta falliscono un big match e crollano per la seconda partita di fila dopo il preoccupante tonfo di Parma, oscurato soltanto dal passaggio ai quarti di Europa League. Partenza di gara di marca partenopea con il Napoli che si impossessa del gioco e della metà campo avversaria. Sono numerosi i tentativi dei ragazzi di Gattuso che tra scambi rapidi e repentini cambi di gioco sbloccano il match grazie a un calcio piazzato. Al 27′ Ibanez stende Zielinski al limite dell’area di rigore: posizione perfetta per Mertens che direttamente da calcio di punizione buca Pau Lopez sul secondo palo cogliendo impreparato il portiere giallorosso. Dopo appena sette minuti il Napoli raddoppia.Lancio di Insigne per l’inserimento di Politano che di prima la gira a Mertens: colpo di testa e 0-2 con Pau Lopez ancora una volta in ritardo. Sono pochi gli squilli di marca giallorossa. Nel primo tempo ci prova Cristante con una girata al volo nella quale Ospina si fa trovare pronto. Nella ripresa, invece, arriva il legno colpito da Pellegrini che al 61′ stampa il pallone sul palo dopo un errato disimpegno del Napoli. Troppo poco per impensierire Ospina e compagni che al triplice fischio esultano per una vittoria d’oro. Tra perplessità e silenzio stampa il Napoli ha preso il volo, in attesa di recuperare l’altro scontro diretto contro la Juventus. Per la Roma, invece, è un’altra serata in chiaroscuro: in Serie A contro le big non si passa.