Protezione Civile, nuova allerta meteo in Sicilia

La Protezione Civile della Sicilia annuncia una nuova allerta meteo gialla in alcune zone della Sicilia a partire da stasera. Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile: dalla serata, di oggi 22 marzo 2021, e per le successive 24-36 h, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte. Previste mareggiate sulle coste esposte dalle prime ore del 23 marzo 2021, e per le successive 18-24 h, si prevedono nevicate al di sopra di 500-700 m, con locali sconfinamenti fino ai 300-400 m sul versante tirrenico, con apporti al suolo da deboli a moderati. Previste piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante tirrenico della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio, sui restanti settori settentrionali dell'isola, con quantitativi cumulati deboli.