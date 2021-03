Salute e benessere Alimentazione

Cosa mangiare a pranzo nella dieta?

Cosa mangiare a pranzo nella dieta? Il pranzo in una dieta è un pasto molto importante in quanto se fatto con determinati piatti può aiutare a perdere peso senza far sentire gli attacchi di fame. Ma vediamo cosa si può mangiare a pranzo in una dieta.COSA MANGIARE A PRANZO NELLA DIETA: VERDURA: IL CIBO CHE NON PUÒ MANCARE IN OGNI DIETA!Se c'è un gruppo alimentare che si può mangiare senza esitazione durante una dieta, questo è la verdura. Tutti i tipi di verdure hanno pochissime calorie e sono pieni di vitamine, minerali e fibre. Se fino ad ora le verdure sono sempre state semplicemente la guarnizione di una bistecca per avere un piatto visivamente più colorato, a partire da adesso raddoppiatene le quantità e diminuite drasticamente la misura delle bistecche. Dopo pranzo vi sentirete ugualmente soddisfatti, ma avrete ridotto in modo significativo la quantità di calorie ingeriteCOSA MANGIARE A PRANZO NELLA DIETA: CARNE BIANCA: TRA GLI ALIMENTI PIÙ INDICATI PER LA DIETAPollo e tacchino sono cibi dietetici e rappresentano una buona scelta se vi piace mangiare un pezzo di carne di tanto in tanto. Il pollame ha poco grasso e prima di cuocerlo è consigliabile togliere la pelle e procedere alla cottura in una padella antiaderente con un filo d'olio. Un'altra possibile cottura è sulla piastra leggermente unta in precedenza. La carne di anatra e d'oca dovrebbero essere consumate solo in piccole quantità e non molto spesso perché contengono molto più grasso di pollo o tacchino.COSA MANGIARE A PRANZO NELLA DIETA INSALATA: LA REGINA DI OGNI DIETA PER DIMAGRIRE IN FRETTAUno dei consigli tipici delle diete è quello di mangiare un piatto di insalata prima di qualunque altra cosa. Ed è efficace! Il motivo è semplice: sebbene abbia poche calorie e non abbia grassi, è ricca di acqua, quindi riempe velocemente lo stomaco, lasciando poco spazio per altri piatti.Attenzione però al condimento: molto meglio optare per un cucchiaino di olio di oliva e aceto (di vino o di mele però, non balsamico che è molto zuccherino) piuttosto che scegliere vinaigrette più saporite ma che si rivelano vere e proprie bombe caloriche. Se olio, sale e aceto non vi soddisfano, usate dello yogurt magro e insaporitelo con le spezie fresche che preferite (origano, basilico, erba cipollina, aneto, ...).