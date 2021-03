Italia Governo Draghi

Decreto Sostegni 2021, sconto bollette elettriche: a chi tocca

Nel decreto Sostegni 2021 previsto uno sconto per tre mesi - dal 1° aprile al 30 giugno - sulle bollette elettriche, per un valore di 600 milioni di euro, e riduzione del 30% per tutto il 2021 del canone Rai. Le misure dedicate a locali, negozi e altre attività sono illustrate nella relazione tecnica che accompagna il dl. Nel dossier si spiega che "l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri provvedimenti, la riduzione delle spese sostenute dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione, diverse dagli usi domestici, con riferimento alle codi della bolletta identificate come 'trasporto e gestione del contatore' e 'oneri generali di sistema''". L'Autorità dovrà "rideterminare in via transitoria le tariffe di distribuzione di misure dell'energia elettrica e le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare dal primo aprile a 30 giugno". E' prevista anche la "riduzione del 30% per il 2021 del canone di abbonamento alle radioaudizioni per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico". Gli oneri derivanti dalla misura ammontano a 25 milioni di euro.