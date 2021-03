Scicli e Ragusa: positivi ancora in aumento

Attualità Coronavirus

Preoccupa l’aumento dei positivi al Covid 19 a Scicli. Oggi secondo i dati diffusi dall’Asp di Ragusa sono in totale 147. Scicli è il primo Comune nel Ragusano per numero di positivi, seguito da Ragusa con 140 ed Acate con 66. Nonostante Scicli sia zona rossa da diversi giorni i contagiati al virus continuano ancora ad aumentare.Ma vediamo i dati di tutti i Comuni iblei per numero di contagiati al virus:147 (+4) Scicli140 (+2) Ragusa66 (-8) Acate47 (-2) Vittoria44 (-1) Santa Croce Camerina47 (-2) Vittoria26 (+1) Comiso25 (-3) Ispica20 (+3) Pozzallo4 Giarratana4 Monterosso2 Chiaramonte Gulfi