Sicilia Ingv

Terremoto di magnitudo 2.8 nel Catanese: 5 scosse in poche ore

Cinque scosse di terremoto in provincia di Catania in poche ore, oggi 21 marzo. La scossa più forte di magnitudo 2.8 è stata registrata alle ore 10,22 dall’Ingv a Sant’Alfio. Sempre nelle stesso Comune del Catanese sono state registrate altre tre scosse di terremoto mentre un’altra di magnitudo 2 è stata registrata a Tre Castagni. Da giorni in provincia di Catania si registrano piccole scosse di terremoto probabilmente legate all’eruzione e ai parossismi dell’Etna. Il vulcano da oltre un mese continua ad alternare forti eruzioni con colate di lava e cenere lavica portata dal vento in molti Comuni.