Salute e benessere Alimentazione

Cosa mangiare per merenda a dieta? Cosa mangiare per merenda a dieta?

Cosa mangiare per merenda quando si è a dieta? Spesso si cercano merende poco salutari ma l’ideale è scegliere una merenda che faccia bene alla salute. Ma vediamo cosa si potrebbe mangiare per merenda quando si è a dieta. Alle volte diventa difficile scegliere l’ingrediente giusto che riesca ad eliminare il senso di fame ma che sia al tempo stesso light. Lo spuntino pomeridiano è fondamentale per non arrivare affamate all’ora di pranzo. Crackers, una barretta di cereali oppure una confezione di salatini? Alcuni snack possono sembrare salutari e invece sono delle vere e proprie bombe caloriche quando stai seguendo una dieta dimagrante. Scopriamo allora insieme cosa poter mangiare a merenda per non ingrassareECCO COSA MANGIARE A MERENDA QUANDO SI È A DIETAPotremmo preparare dei centrifugati, dei frullati o degli snack light a base di yogurt che eliminano il senso della fame e non ci fanno venire troppi sensi di colpa se siamo a dieta. La scelta sana per un amerenda quando si è a dieta è sempre tra frutta e verdura. Mele, carote, o un gambo di sedano: sono sempre degli spezza-fame sani quando si sta attenti alla linea. Se volete però concedervi una merenda light che sia anche gustosa, dovete assolutamente provare le ricette che seguono.Centrifrugato di finocchi e pompelmoYogurt fatto in casaCocktail detoxChips di verdure al microondeMerenda con yogurt e muesliFrullato di mela, kiwi e mirtilliBarrette di cerealiChips di melaFrullato di carotaGrissini sfiziosiLe ricette suggerite sono pensate appositamente per saziare con gusto, senza però sgarrare troppo con la dieta. Si preparano in pochi minuti e sono ricche di vitamine e sali minerali. Un segreto per farle più sfiziose? Osate con spezie come zenzero, curcuma, zafferano e cannella: le renderete super profumate