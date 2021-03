Carote per la salute: betacarotene in vitamina A

Rimedi naturali Alimentazione

Le carote da sempre sono tra gli alimenti più raccomandati nell’alimentazione da medici e dietisti perché povere di calorie e ricche di betacarotene. Le carote sono state oggetto di diversi studi nel corso degli anni e sono anche tra i rimedi naturali più raccomandati dalla nonna.Tra i vari studi c’è quello condotto da un team di ricercatori del Dipartimento di Scienze Alimentari e Nutrizione Umana dell’Università dell’Illinois.Betacarotene nelle carote viene convertito in vitamina ALe carote fanno bene perché all’interno di questi vegetali c’è il betacarotene, un composto che tra l’altro è responsabile del caratteristico colore arancione acceso delle stesse carote. Diversi studi in precedenza avevano dimostrato che il nostro corpo può convertire il betacarotene in vitamina A e ciò va a ridurre il cosiddetto colesterolo “cattivo” che scorre nel sangue. Ne consegue tutta una serie di benefici a catena tra cui il contrasto all’aterosclerosi, ossia l’accumulo di grassi del colesterolo nelle arterie, solo per citarne uno, probabilmente il più importante considerando che l’aterosclerosi cardiovascolare è una delle principali cause di morte in tutto il mondo.Carote: scoperto enzima fondamentale per beneficiare del betacaroteneI ricercatori hanno individuato quella che può essere considerata come una fase critica di questo importantissimo processo di conversione del betacarotene. Quest’ultimo viene convertito in vitamina A tramite l’aiuto di un enzima denominato beta-carotene ossigenasi 1 (BCO1). Proprio l’attività di questo enzima può essere minore o maggiore a seconda di una variazione genetica. Esistono persone che non hanno questa variazione genetica e quindi hanno un enzima meno attivo. Ciò significa che queste persone assumono meno benefici mangiando carote e che, per aver bisogno dello stesso quantitativo di vitamina A all’interno della loro dieta, debbono affiancare alle carote altri alimenti.L’analisi su campioni mani e gli esperimenti sui topiPer giungere a queste conclusioni i ricercatori hanno eseguito due studi. Nel primo hanno analizzato DNA e campioni di sangue prelevati da 767 persone con un’età compresa tra i 18 e i 25 anni. Scoprivano che esiste una variante genetica associata ad una maggiore attività dell’enzima BCO1 e ad una conseguente minore quantità di colesterolo più basso nel sangue. Nel secondo studio hanno anche svolto esperimenti sui topi somministrando beta-carotene a questi animali facendo acquisire loro livelli di colesterolo più bassi e un minor quantitativo di lesioni aterosclerotiche o placche e nelle vene. Dimostrazione del fatto che il betacarotene effettivamente protegge dall’aterosclerosi.Carote e vitamina A: scoperta importanteSi tratta di una scoperta importante perché dimostra che bassi livelli di vitamina A all’interno del corpo possono essere conseguenza anche non di una dieta cattiva ma di una mancata capacità da parte di questo enzima di convertire il betacarotene all’interno degli alimenti, soprattutto all’interno delle carote (il betacarotene può trovarsi anche in altri alimenti quali zucca, patate dolci, spinaci e cavoli). E, considerando che i ricercatori hanno calcolato che almeno il 50% della popolazione mostra di avere la variante meno attiva dell’enzima, ciò significa che problema relativo alla difficoltà di ottenere questo importante nutriente e anche abbastanza diffuso.Approfondimentiβ-Carotene Oxygenase 1 Activity Modulates Circulating Cholesterol Concentrations in Mice and Humans | The Journal of Nutrition | Oxford Academic (IA) (DOI: 10.1093/jn/nxaa143)β-Carotene conversion to vitamin A delays atherosclerosis progression by decreasing hepatic lipid secretion in mice (IA) (DOI: 10.1194/jlr.RA120001066)