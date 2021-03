Barba di becco: cos'Ã¨, proprietÃ  e benefici

Rimedi naturali Consigli

Barba di becco: cos'è, proprietà e benefici Barba di becco: cos'è, proprietà e benefici

Barba di becco: cos’è, proprietà e benefici.La barba di becco, è una pianta poco conosciuta ma vanta tantissime proprietà benefiche per l’organismo. La barba di becco infatti vanta benefici diuretici, antiossidanti e non solo ma vediamo nel dettaglio.BARBA DI BECCO: COS’È?La barba di becco, nome botanico Tragopogon pratensis, è una pianta erbacea a ciclo biennale appartenente alla famiglia delle Asteraceae. Può raggiungere il metro di altezza e presenta dei vistosi fiori gialli. Le foglie sono lunghe e strette, la loro lunghezza va dai 5 ai 20 centimetri. La fioritura avviene tra giugno e luglio. La barba di becco è una pianta che veniva utilizzata fin dall’antichità grazie alle sue proprietà diuretiche. Oggi viene impiegata dall’industria cosmetica per la preparazione di creme con proprietà astringenti o di creme anti dolorifiche. In Italia è diffusa soprattutto nelle zone montuose fino a 2.000 metri di altitudine, non è invece presente nelle isole. Cresce con preferenza nei prati umidi e concimati o perlomeno grassi. Le foglie ed i fiori sono commestibili e vengono utilizzati da secoli per la preparazione di insalate miste. Le radici invece vengono utilizzate soprattutto per le loro proprietà terapeutiche.Barba di Becco: Proprietà e BeneficiBarba di becco: diabeteGrazie alla buona presenza di inulina, un polimero dal gusto dolciastro che però non aumenta i livelli di glucosio nel sangue, le radici possono essere consumate con tranquillità dai diabetici.Barba di becco: depurativaUn decotto preparato con le radici di barba di becco ha proprietà depurative ed aiuta l’organismo ad eliminare i rifiuti del metabolismo. Una delle altre proprietà attribuite alla radice è quella sudorifera, che va ad accentuare la capacità della pianta di disintossicare l’organismo. Sempre grazie alle sue virtù depurative e disintossicanti, l’uso della pianta è consigliato in casi di gotta, reumatismi e arteriosclerosi.Barba di becco: antiossidantiLa presenza di composti antiossidanti è utile per contrastare l’attività dei radicali liberi e quindi per la prevenzione di patologie legate al cuore e non solo. Tosse: nella medicina popolare la pianta viene usata come calmante per la tosse e come aiuto nel trattamento dei problemi alle vie respiratorie.