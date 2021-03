Politica Covid

Ragusa, tamponi al teatro Tenda: oltre 65 macchine in fila Ragusa, tamponi al teatro Tenda: oltre 65 macchine in fila

Solo due mezze giornate, il martedì pomeriggio ed il sabato mattina per l’effettuazione in modalità drive in dei tampone presso il teatro Tenda. Il capogruppo 5 stelle Sergio Firrincieli racconta quanto avvenuto sabato mattina 20 marzo (data a cui si riferisce la foto allegata n.d.r.) “ Ore 8,30. Sabato mattina. Oltre 65 macchine in fila, un centinaio di persone in attesa di controlli. Sono i numeri registrati oggi per chi attendeva, al teatro Tenda, nei pressi della postazione drive in, il proprio turno per effettuare i tamponi. Una situazione insostenibile e, proprio ora che ci stiamo apprestando a dovere fare i conti con quello che gli esperti definiscono il picco della terza ondata, assolutamente insufficiente per le esigenze di una città come Ragusa”. Poi Firrincieli prosegue “solo il martedì pomeriggio e il sabato mattina è un po’ pochino per una città come la nostra quando si considera, ad esempio, che realtà vicine effettuano più turni nel corso della settimana. Vorremmo capire perché visto che l’Asp è comunque sempre la stessa.Tra l’altro, in occasione dei controlli effettuati a Ragusa, accade spesso che chi si mette in fila rischia di non arrivarci dopo un’attesa che può durare anche più di due ore. Quindi, oltre al danno anche la beffa. In più, ci giunge voce che molte persone preferiscono effettuare il tampone presso laboratori privati pagando la prestazione, e anche in maniera consistente, piuttosto che sostenere la lunga fila dinanzi al teatro Tenda. Ci chiediamo: ma non si può modificare questa situazione? Non si può trovare una soluzione più adatta all’emergenza con cui ci stiamo confrontando in questi giorni?” Nasce da queste considerazioni la richiesta che Firrincieli, a nome dell’intero gruppo 5 stelle avanza “sollecitiamo il sindaco a darsi da fare per trovare, di concerto con l’azienda sanitaria provinciale, la via d’uscita più adatta a tale fase di stallo e concordare la possibilità di potenziare le giornate in cui si rende disponibile l’effettuazione dei tamponi in modalità drive in” (da.di.)