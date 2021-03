Cronaca Quartiere Sorda

Inseguimento a Modica: auto finisce su spartitraffico VIDEO Inseguimento a Modica: auto finisce su spartitraffico VIDEO

Galllery

Una frenata ed un forte boato la notte scorsa ha svegliato alcuni residenti della via Circonvallazione Ortisiana al quartiere Sorda a Modica. E’ accaduto intorno alle 2,30 all’altezza della Pizzeria Paolino. Secondo le prime informazioni raccolte tra i residenti un’auto a forte velocità si è schiantata contro un contenitore giallo, utilizzato per buttare gli indumenti, e poi si è adagiata su uno spartitraffico. Probabilmente si è trattato di un inseguimento, una tesi ancora da confermare. Sul posto una pattuglia della polizia che è rimasta in loco con i lampeggianti accesi per circa mezz’ora. Alcuni residenti riferiscono di aver sentito anche due spari.Per avere dettagli su ciò che è accaduto abbiamo contattato il Commissariato di Polizia di Modica ma non c’è stata data nessuna informazione.

Una frenata ed un forte boato la notte scorsa ha svegliato alcuni residenti della via Circonvallazione Ortisiana al quartiere Sorda a Modica. E’ accaduto intorno alle 2,30 all’altezza della Pizzeria Paolino. Secondo le prime informazioni raccolte tra i residenti un’auto a forte velocità si è schiantata contro un contenitore giallo, utilizzato per buttare gli indumenti, e poi si è adagiata su uno spartitraffico. Probabilmente si è trattato di un inseguimento, una tesi ancora da confermare. Sul posto una pattuglia della polizia che è rimasta in loco con i lampeggianti accesi per circa mezz’ora. Alcuni residenti riferiscono di aver sentito anche due spari. Per avere dettagli su ciò che è accaduto abbiamo contattato il Commissariato di Polizia di Modica ma non c’è stata data nessuna informazione.