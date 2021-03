Arriva la primavera, Anteas Ragusa lancia le passeggiate

Attualità Anziani

Con l’arrivo della primavera, l’allungarsi delle giornate e il miglioramento del clima, si guarda sempre di più alle attività da svolgersi all’aria aperta. Ecco perché Anteas Ragusa sta programmando l’organizzazione di una serie di passeggiate assistite. “Passeggiate – dice il presidente di Anteas Ragusa, Rocco Schininà – da svolgersi all’aria aperta, a distanza di sicurezza e osservando con rigore tutte le misure necessarie a prevenire un possibile contagio. Ma l’obiettivo è quello di trascorrere un po’ di tempo assieme, nonostante tutto”. Si parte da una semplice riflessione. “Siamo stati chiusi dentro per parecchio tempo – afferma Schininà – e con l’arrivo della primavera si guarda a una dimensione diversa della gestione delle ore nell’arco della giornata.Tra l’altro, nella città di Ragusa, ha preso sempre più piede la cultura del camminare. E, pur senza un intento agonistico, ci daremo da fare per pianificare delle passeggiate che abbiano un briciolo di sfondo sportivo nel senso che sarà privilegiato il movimento anche se in maniera leggera perché intendiamo rivolgerci soprattutto a un target di cittadini che è quello degli over 60. Proveremo a coinvolgere anche alcune delle associazioni locali che si occupano di camminate, per ricevere consigli specifici, e poi, se ci saranno i numeri, programmeremo una serie di appuntamenti magari lungo alcuni dei percorsi più suggestivi per la nostra città. Dovranno essere passeggiate all’insegna della tranquillità più assoluta, del relax, facendo prevalere anche, come detto, la voglia di stare assieme nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni anticontagio.E’ una iniziativa in cui crediamo molto e che, speriamo, possa essere seguita con attenzione dai nostri associati a cui in prima battuta ci rivolgeremo senza dimenticare che siamo, comunque, aperti a tutta la cittadinanza”.