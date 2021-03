Decreto Sostegni, blocco licenziamenti: come funziona e fino a quando

Italia Governo Draghi

Il decreto legge sostegni appena approvato contiene una norma che ''prevede si interrompa il trattamento eccezionale del blocco dei licenziamenti dove esistono la cassa ordinaria, si prosegue fino ottobre dove questi strumenti ancora non esistono''. Lo afferma il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, nel corso della conferenza stampa che segue il Cdm. Il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi viene prorogato fino a tutto giugno. Poi fino alla fine di ottobre è previsto un ulteriore divieto ai licenziamenti per le aziende che usufruiscono del trattamento della cassa integrazione Covid. E' quanto prevede la bozza del Decreto Sostegni predisposta in vista del Consiglio dei Ministri. Vengono riproposte le eccezioni previste dall'ultima legge di bilancio, ad esempio nel caso di un'azienda che cessa definitivamente la propria attività.Il dl prevede ''un importante intervento sulla povertà: sono previste ulteriori 3 mensilità di reddito d'emergenza e il rifinanziato reddito cittadinanza, non perché siano cambiate le norme ma perché è aumentato il numero"' di persone che ha diritto al rdc, per un valore di un miliardo di euro, ha affermato ancora Orlando sottolineando che il decreto legge sostegno contiene anche misure che interessano ''le grandi crisi industriali'' come ''l'ex Ilva e il trasporto aereo''.