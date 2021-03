Curiosità Nasa

Il più grande asteroide del 2021: il 21 marzo

Il più grande asteroide del 2021, domenica 21 marzo, sfiorerà la Terra. Si chiama 2001 FO32 e, secondo le stime dei ricercatori del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa, ha un diametro compreso fra 770 e 1.700 metri. È classificato fra gli asteroidi potenzialmente pericolosi, ma passerà alla distanza di sicurezza di circa 2 milioni di chilometri, più o meno cinque volte la distanza media tra la Terra e la Luna. E’ l’osservato speciale del momento per gli esperti della Nasa in quanto sfiorerà la Terra domenica 21 marzo 2021 e la sua particolarità principale è la velocità: circa 124 mila chilometri all’ora (al momento più intensa della maggior parte dei corpi celesti che sono transitati “vicino” alla Terra).Ma niente paura, afferma la stessa Nasa. Il corpo celeste di notevoli dimensioni transiterà a una distanza siderale dalla Terra (circa 2 milioni di chilometri) tale da garantire una massima sicurezza. Sarà un evento particolarmente importante non solo per tutti gli esperti e scienziati che stanno seguendo costantemente il corpo volante, ma anche per tutti gli appassionati al mondo di astronomia.