Rapina un tabaccaio a Ragusa: armato di pistola giocattolo

La Polizia di Stato di Ragusa, Squadra Mobile e Sezione Volanti ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti del minore di anni 17. La misura pre-cautelare era scaturita a seguito dei gravi indizi di colpevolezza emersi a suo carico nel contesto delle indagini immediatamente avviate subito dopo la segnalazione pervenuta presso la Sala Operativa della Questura di una rapina perpetrata nella tarda serata del 17 marzo u.s. presso una rivendita di tabacchi sita nella centrale Via Carducci di Ragusa. Le indagini permettevano di appurare che il soggetto fermato dalla Polizia, armato di pistola giocattolo, priva del tappo rosso, dopo avere intimato al titolare di consegnargli l’intero incasso giornaliero, lo colpiva al volto al primo suo tentativo di reazione, facendolo tra l’altro cadere a terra e, sempre sotto la minaccia dell’arma, lo costringeva a rialzarsi e a consegnargli il denaro.Il giovane approfittava mentre il tabaccaio stava per chiudere il negozio ed era appena uscito anche l’ultimo avventore. Subito dopo, si dava a precipitosa fuga ma le ricerche poste in essere dalla Polizia di Stato, senza soluzione di continuità, grazie anche alla visione degli apparati di videosorveglianza presenti nella zona, teatro della rapina, permettevano di rintracciare il malvivente all’interno di una struttura di accoglienza in città ove da pochi giorni era ospite e ove era rientrato dopo avere consumato la rapina, sbarazzandosi dei vestiti indossati durante la commissione del reato e occultando l’arma; gli Operatori riuscivano a trovare sia i vestiti che la pistola.Il minore è stato condotto presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Catania ove rimarrà a disposizione della magistratura.