Ragusa Ibla, basole su Corso Mazzini: cambia viabilitÃ 

Lunedì 22 marzo, inizieranno a Ragusa Ibla i lavori di sistemazione delle basole nella sede stradale di Corso Mazzini e Piazza Repubblica. Per tale motivo, il Comando della Polizia Municipale ha predisposto un’ordinanza che regolamenta la viabilità nel sito al fine di consentire l’espletamento di tali lavori. Il transito quindi sul Corso Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Monelli e Piazza Repubblica, sarà consentito secondo il senso unico di marcia (direzione Via Monelli – Piazza Repubblica), nel periodo compreso tra le ore 7 di lunedì 22 e le ore 18 del 27 marzo. Gli autobus urbani, nello stesso arco di tempo, potranno transitare su Via del Mercato, attraversare Piazza Repubblica e proseguire su Corso Don Minzoni.