Comune di Scicli: Costaiblea Film Festival dal 22 al 26 marzo

Si svolgerà, dal 22 al 26 marzo su piattaforma Mymovies, il Costaiblea Film Festival, che celebra la sua ventiquattresima edizione. Il Costaiblea è stato il primo festival del Sudest della Sicilia. Fondato da Vito Zagarrio nel 1991 a Scicli, è stato poi tenuto a Comiso e Ragusa, e torna quest’anno sotto l’egida del Comune di Scicli. La Giunta Giannone, in un momento così difficile per il Cinema, ha voluto testimoniare un segno. La mission del festival è di monitorare il cinema siciliano, di valorizzare il rapporto col territorio, di sottolineare l’importanza del cinema giovane e giovanissimo, di dare importanza ai mestieri del film e della televisione, di fare omaggi ai grandi Maestri del Cinema. Da qui le linee portanti del XXIV Costaiblea FF: “I Taviani e la Sicilia”, con una preziosa intervista a Paolo Taviani; un incontro col montatore dei Taviani Roberto Perpignani (a lui un premio sui “Mestieri del Cinema”).“Sciascia e il cinema”, con un convegno organizzato in collaborazione con le università di Roma Tre, Enna e Catania. “Cinema e Musica”, con lezioni-concerto di Paolo Vivaldi, Mario Incudine, Serena Agosta; una Master class di Moni Ovadia; un incontro con Pippo Delbono, ospite del gruppo catanese degli Okies. E poi due concorsi per le opere prime e i cortometraggi: il Premio “Rosebud-Opera prima” per il lunghi e il Premio “Piero Guccione-Giovane cinema” per i corti. Il Costaiblea Film Festival conferma la sua vocazione, sposando quest’anno il radicamento nel territorio con collaborazioni nazionali (alleanza col Palladium Film Festival) e con la possibilità di raggiungere un vasto pubblico grazie alla piattaforma “Mymovies”.