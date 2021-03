Sicilia Meteo

Maltempo in Sicilia, allerta meteo anche a Ragusa

Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia annuncia a partire dalla tarda serata di oggi, 19 marzo, un’allerta meteo gialla e arancione. Il maltempo dovrebbe interessare la Sicilia per le prossime 24.36 ore. La provincia di Ragusa sarà interessata da abbondanti piogge. Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, ha già predisposto la chiusura dell’ingresso di Marina di Modica ed altre azioni in via preventiva per la sicurezza dei cittadini. Ecco cosa si legge sul sito della Protezione Civile della Sicuilia: dalla tarda serata di oggi, venerdì 19 marzo 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrosettentrionale, con quantitativi cumulati moderati; isolate o sparse, anche carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori con quantitativi puntualmente modera