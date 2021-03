Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 859 nuovi positivi: 53 a Ragusa

Sono 859 i nuovi positivi al Covid 19 e 15 i morti in provincia di Ragusa. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della salute di oggi, 19 marzo 2021. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 164.358. Gli attualmente positivi sono in totale 15.784, 323 in più di ieri. A sconfiggere il virus sono state oggi 521 persone. Il totale di dimessi/guariti in Sicilia sale a quot a144.162. Attualmente i ricoverati con sintomi sono 726, 121 in Terapia Intensiva, per un totale di 847 soggetti ospedalizzati. In isolamento domiciliare si trovano invece 14.937 persone.I tamponi processati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza Coronavirus a oggi sono 2.898.109.Ma vediamo i positivi provincia per provincia370 Palermo: 48.806 (370) Catania: 44.144 (90) Messina: 20.646 (81) Siracusa: 11.421 (58) Trapani: 11.017 (37) Ragusa: 9.018 (55) Caltanissetta: 7.647 (75) Agrigento: 7.000 (61) Enna: 4.659 (32)