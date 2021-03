Salute e benessere Alimentazione

Dieta senza glutine, una moda per dimagrire Dieta senza glutine, una moda per dimagrire

Dieta senza glutine, una moda per tanti per dimagrire e una necessità di salute per celiaci ovvero per chi soffre di celiachia.Alimentazione senza glutine, l’abc della dieta del celiacoMangiare senza glutine e seguire una dieta eliminando dalla propria alimentazione molti alimenti è una necessità per chi soffre di celiachia ed una moda per tanti. La dieta senza glutine è una dieta nata per chi soffre della malattia celiaca. E’ un’alimentazione gluten free unica cura per non scatenare l’infiammazione intestinale e le conseguenze a essa legate. Per i celiaci non è una scelta, quindi, e per chi la segue ci sono solo vantaggi. Ma negli ultimi anni sono tante persone pur non essendo celiaci decidono di seguire una dieta senza glutine per dimagrire. Ma come funziona la dieta senza glutine e cosa mangiare?Dieta senza glutine, alimenti celiachia: un elenco completo degli alimenti senza glutine permessi, a rischio e vietatiEliminare il glutine significa volgere la propria attenzione a tanti altri alimenti sani e naturalmente privi di glutine: legumi, farine alternative, frutta e verdura, pesce, pseudocereali. Se viene seguita in modo equilibrato e corretto, quindi, una dieta senza glutine può significare mangiare meno pizza e junk food e più piatti salutari.Un'alimentazione senza glutine può apportare benefici anche a chi soffre di gluten sensitivity. Spesso, anche in assenza di una diagnosi ufficiale di celiachia, si osserva un generale miglioramento delle condizioni di salute (spariscono gonfiore addominale, coliti, diaree, flatulenze, nausee) in seguito all’eliminazione degli alimenti contenenti glutine, anche solo per un lasso di tempo limitato.CONTROUn'alimentazione senza glutine svolta in modo scorretto può portare a squilibri nutrizionali e anche all’aumento di peso, soprattutto se si esagera con il consumo di prodotti gluten free confezionati (pane in cassetta, biscotti, merendine), spesso più grassi e ricchi di zucchero rispetto agli alimenti “glutinosi”. Se si decide di eliminare il glutine dalla propria dieta, quindi, bisogna fare uno sforzo maggiore per seguire al meglio principi alimentari corretti. Spesso si tende a sostituire la pasta di grano esclusivamente con il riso, il cereale senza glutine diffuso, facile da preparare e indubbiamente molto buono: attenzione però perché il riso bianco contiene le stesse calorie della pasta e ha un indice glicemico più alto. Non è quindi un alimento particolarmente amico della linea.Ricette senza glutineUna dieta senza glutine è dispendiosa, soprattutto se si mettono nel carrello della spesa molti alimenti confezionati. Pane, pizza e dolci senza glutine costano molto di più al kg, e molte farine alternative (come, ad esempio, quella di quinoa) non sono facilmente reperibili.