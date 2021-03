Giuseppe Cardillo antra nella Lega Sicilia

Politica Lega Sicilia

"Giuseppe Cardillo entra nella Lega Sicilia". Lo annuncia il segretario regionale della Lega Sicilia, Nino Minardo. "E’ un’altra adesione preziosa - scrive Minardo - che innesta nel nostro partito nuova energia, competenza ed esperienza. Attualmente consigliere comunale a Mascali dove è stato candidato a sindaco e già vicesindaco di Fiumefreddo, Giuseppe è espressione del miglior “civismo” in politica e porta con sé una profonda conoscenza del territorio catanese e la capacità di ascoltare le esigenze del territorio. La squadra della Lega in provincia di Catania continua a crescere: al consigliere Giuseppe Cardillo, che lavorerà in sinergia con Alessandro Porto, coordinatore politico provinciale della Lega e con Anastasio Carrà, Responsabile provinciale della Lega, i miei auguri di buon lavoro".