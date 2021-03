Economia Lavori pubblici

Ragusa, lavori in via Maria Paternò Arezzo Ragusa, lavori in via Maria Paternò Arezzo

Aggiudicati i lavori di sistemazione di via Maria Paterno Arezzo a Ragusa. Con determinazione n. 1550 del 19 marzo del Settore III – Governo del Territorio, Centro Storico, sono stati aggiudicati ed affidati all'impresa Infrastrutture s.r.l. di Modica i lavori di sistemazione di via Maria Paterno Arezzo e opere connesse per l’importo complessivo di €. 86.387,47 al netto del ribasso del 31,9787% ,oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per €. 3.810,02 e quindi per un importo complessivo di €. 90.197,49 più IVA al 10%. “Si tratta – spiega l’assessore al centro storico Ciccio Barone - di un lavoro finanziato con la Legge 61/81 della cui esecuzione avevamo assunto, come Amministrazione comunale, precisi impegni con i residenti a Ragusa Ibla. Proprio stamane in vista dell’avvio dell’opera pubblica che comporterà inevitabili disagi alla circolazione stradale nella zona interessata all’intervento che comprende anche opere di sottosuolo, avendo previsto il rifacimento della conduttura delle acque bianche, abbiamo effettuato un sopralluogo con la Polizia Municipale ed i tecnici dell’Ente per definire i provvedimenti viabilistici che saranno necessari.Ricordo inoltre che lunedì prossimo, sempre a Ragusa Ibla, in Piazza Repubblica e in un tratto di Corso Mazzini, inizieranno dei lavori di sistemazione del basolato che contiamo di completare nel più breve tempo possibile. Chiediamo anticipatamente scusa ai residenti per i problemi alla circolazione stradale che tali lavori causeranno ma, siamo certi, che sapranno apprezzare gli interventi necessari a risolvere definitivamente alcuni annosi problemi”.