Giardino Ibleo Ragusa: si completano i lavori FOTO

Saranno ultimati entro il mese di marzo presso il Giardino Ibleo di Ragusa i primi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall’Assessorato al verde pubblico. A renderlo noto è lo stesso assessore al ramo Giovanni Iacono che si scusa con i cittadini per i disagi provocati dai lavori ed assicura che gli interventi già attuati e gli ultimi previsti nelle prime settimane del mese di aprile, contribuiranno a ridare un’immagine rinnovata alla storica villa comunale di Ibla. “I lavori eseguiti - spiega l’assessore Iacono – sono stati utili per risolvere gli annosi problemi che si registravano nella vasca il cui fondo è stato interamente impermeabilizzato così come si è provveduto a sistemararee l’impianto idraulico che gestisce gli zampilli del perimetro della stessa vasca. Attuati anche accurati interventi di pulizia e potature delle piante comprese quelle che delimitano le aiuole. Anche il tratto della balaustra crollata, per mancanza di manutenzione decennale, sarà interamente conclusa entro marzo mettendo così in sicurezza lo spazio della villa comunale da cui si può godere dello splendido panorama della vallata sottostante.Quanto prima – aggiunge ancora l’assessore Giovanni Iacono – saranno piantumate tutte le siepi non appena vedremo i risultati delle diverse metodologie di potatura effettuati con il supporto degli Agronomi ed avvieremo già nelle prossime settimane il servizio di vigilanza del Giardino Ibleo, e nelle altre ville necessario a garantire la regolare fruizione del sito. Altri lavori di riqualificazione riguarderanno altre zone della villa con ampliamento di aree giochi e fitness e nuovi servizi igienici” . Tra i lavori in corso il delicato intervento, che si concluderà nelle prime settimane di aprile, relativo alla piantumazione di nuove palme lungo il viale centrale che andranno a rimpiazzare quelle appassite perché colpite dal punteruolo rosso.