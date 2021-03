Zeppole di San Giuseppe: la ricetta di Cannavacciuolo

Cucina Dolci

Le zeppole di San Giuseppe sono un dolce che si prepara per la Festa del papà. Esistono varie ricetta per la preparazione al forno o in padella. Vediamo la famosa ricetta dello chef Antonino Cannavacciuolo.ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: RICETTA CHEF ANTONINO CANNAVACCIUOLO150 g di farina 00250 ml di acqua60 g di burro3 uovaBuccia grattugiata di 2 limoni di SorrentoUn pizzico di saleINGREDIENTI PER LA CREMA PASTICCERA250 ml di latte intero2 tuorli80 g di zucchero semolato15 g di farina 0010 g di maizena1/2 baccello di vanigliaPer concludere:Olio di semi di arachidi q.b.Zucchero a velo q.b.Amarene sciroppate q.b.ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE: RICETTA DI CANNAVACCIUOLO PREPARAZIONEPer realizzare questo dolce iniziate ovviamente dalla base di pasta choux. Versate l’acqua in un pentolino insieme al sale ed il burro. Appena vedrete comparire le prime bollicine, togliete dal fuoco e versate in una sola volta tutta la farina setacciata. Mescolate velocemente con un cucchiaio di legno, rimettete sul fuoco e proseguite finchè l’impasto non si stacchi completamente dalle pareti formando una palla. Fate raffreddare poi iniziate ad incorporare le uova una alla volta. Aggiungete ogni uovo soltanto quando il precedente sia stato completamente assorbito dall’impasto. Infine unite la buccia grattugiata di limone, amalgamate bene e trasferite in una sac a poche con il beccuccio a stella. Realizzate dei quadrati con la carta da forno e disponete su ognuno due strati sovrapposti a cerchio di impasto. Scaldate abbondante olio di semi e adagiatele delicatamente all’interno eliminando la carta solo quando saranno immerse. Friggete finchè saranno ben gonfie e dorate. Asciugate eventuale unto in eccesso trasferendole su carta assorbente.ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE, RICETTA DI CANNAVACCIUOLO: PREPARAZIONE DELLA CREMA Realizzata la base, procedete con la crema pasticcera. Versate il latte in un pentolino aggiungendo i semi di mezza bacca di vaniglia e scaldate. In un recipiente versate le uova, lo zucchero e le polveri setacciate e mescolate velocemente con una frusta. Quando il latte sarà ben caldo, iniziate a versarlo a filo continuando ad amalgamare, poi trasferite tutto nel pentolino sul fuoco lasciando addensare fino a raggiungere la consistenza desiderata. rasferite la crema in un recipiente di vetro con la pellicola a contatto e fatela raffreddare completamente. Farcite dunque ogni zeppola con un pò di crema pasticcera aiutandovi con la sac a poche, poi distribuite le amarene sciroppate e spolverizzate con zucchero a velo: eccole pronte ad essere gustate!ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE, RICETTA DI CANNAVACCIUOLO: VARIANTE AL FORNOFormate i vostri ‘anelli’ di impasto direttamente sulla leccarda leggermente unta e cuocete a 200 gradi per circa 35 minuti. Gli ultimi 10 minuti lasciate aperto uno spiraglio posizionando il manico di un mestolo in prossimità dell’apertura dello sportello. Ultimate la cottura, fate raffreddare e farcite.