Etna in eruzione e terremoto: scossa avvertita in molti Comuni

Etna in eruzione e terremoto nel Catanese. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 18.56 a Milo comune alle falde dell'Etna. La scossa di terremoto è stato avvertita in diversi paesi alle pendici del vulcano, come Zafferana Etnea. I sismologi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo (Ingv-Oe) hanno localizzato l’ipocentro a 2,2 chilometri a est da Monte Fontane e a una profondità di 5,8 chilometri. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Si tratta della quarta scossa di terremoto registrata oggi in provincia di Catania. L'Etna stamattina ha dato spettacolo con il 15esimo parossismo.L'evento ha dato vita a forti e violenti boati che hanno fatto vibrare anche porte e finestre di molte abitazioni dei paesi alle pendici del vulcano.