Bimbo di 4 anni cade dal quarto piano a Napoli: Ã¨ vivo

Bimbo di 4 anni cade dal quarto piano a Napoli: è vivo

Un bambino di 4 anni è precipitato dal quarto piano di un palazzo a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Il bambino è vivo e un'ambulanza lo ha trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, scortata da una pattuglia dei Carabinieri. Il bambino si è sporto nel tentativo di prendere un giocattolo che era appena caduto dal balcone ma ha perso l'equilibrio ed è precipitato. Giuseppe, il bimbo di 4 anni, ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita dai fili per stendere la biancheria. Il fatto è avvenuto in pochissimi secondi, mentre la madre, 39 anni, era impegnata con l'altro figlio più piccolo.