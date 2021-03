Attualità Emergenza coronavirus

Covid: positivi in aumento a Scicli, Ragusa ed Acate

I positivi al virus Covid 19 continuano a salire a Ragusa, Scicli e Santa Croce Camerina. Nei tre Comuni del Ragusano i positivi al coronavirus sono in crescita da giorni. Ad oggi, secondo i dati del Bollettino dell’Asp Iblea ci sono 139 positivi a Scicli, 131 a Ragusa e 70 ad Acate. Ma vediamo come è la situazione in tutti i Comuni:139 Scicli131 Ragusa70 Acate54 (-1) Vittoria49 (-4) Santa Croce Camerina30 (+2) Ispica25 (+4) Modica22 (+4) Comiso16 (-3) Pozzallo4 Giarratana3 Monterosso2 Chiaramonte Gulfi