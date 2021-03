Attualità Meteo

Allerta meteo a Modica: maltempo nelle prossime ore

Allerta meteo. Da questo pomeriggio sarà chiuso l’ingresso principale di Marina di Modica. Lo annuncia una nota diffusa oggi dal Comune di Modica. A causa dell’allerta meteo previsto dalle prossime ore, il sindaco ha disposto, dando mandato alla polizia locale per l’esecuzione, la chiusura dell’incrocio che immette in Corso Mediterraneo a Marina di Modica, da stasera e fino a domenica. Saranno, in tal senso, collocati dei blocchi in calcestruzzo, come già avvenuto in passato, che eviteranno il confluire di acqua e fango nella principale arteria della frazione balneare e di conseguenza all’interne delle abitazioni. Dall’intersezione non si potrà accedere ma si potrà uscire.