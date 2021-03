Covid Sicilia, 789 nuovi positivi e 14 morti

Sicilia Coronavirus

Sono 789 i positivi al Covid e 14 i morti in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Lo annuncia il Bollettino del Ministero della salute di oggi 18 marzo. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 26.527 (si contano anche i tamponi rapidi). Attualmente positive sono 15.461 persone. Quattordici nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.397.I guariti ammontano invece a 143.641, 279 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 734 pazienti sono ricoverati con sintomi, 116 persone sono in terapia intensiva (+3).I guariti sono 279.Negli ospedali i ricoverati sono 848, due in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 117, uno in più rispetto alle 24 ore precedenti. La distribuzione nelle province vede Palermo con 225 casi, Catania 202, Agrigento 75, Siracusa 50, Enna 28, Ragusa 43, Caltanissetta 45, Messina 63, Trapani 58 .In Sicilia nella settimana che va dal 10 al 16 marzo, secondo l'analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in peggioramento l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100.000 abitanti" (303) e si registra un aumento dei nuovi casi (variazione percentuale pari al 3,9%) rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 19% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 40%) e terapia intensiva al 14% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 36%) occupati da pazienti Covid-19.La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 3,31% (media Italia 3,6%) e la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 7,3% (media Italia 10,6%).