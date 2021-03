Salute e benessere Vaccino Covid

AstraZeneca, Ema: vaccino sicuro, nessun collegamento con trombosi AstraZeneca, Ema: vaccino sicuro, nessun collegamento con trombosi

Astrazeneca, Ema: Un vaccino sicuro, nessun collegamento con le trombosi. Il vaccino Astrazeneca è sicuro, non c'è alcun collegamento con le trombosi". È questo l'esito dei controlli da parte dell'Ema illustrati in conferenza stampa. Il comitato sicurezza dell'Ema si è riunito per dare il suo verdetto sul vaccino AstraZeneca: le conclusioni del vertice erano attese nel primo pomeriggio ma la conferenza finale è stata fatta slittare alle 17. "Dobbiamo certamente seguire gli effetti collaterali del vaccino ma voglio ripeterlo, questo vaccino è sicuro ed efficace", ha aggiunto la direttrice di Ema Emer Cooke argomentando il via libera al vaccino. "I benefici sono superiori ai rischi", ha poi voluto precisare.