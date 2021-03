Economia Sicilia

Eccellenza siciliana per Pasqua: colomba al cioccolato e al pistacchio. Due nuove proposte dolciarie Ard. I sapori dell'isola per una Pasqua piena di gusto. In arrivo in tutti i punti vendita Ard Discount due nuove colombe artigianali firmate “Terre e Tesori di Sicilia”. La prima è la colomba ricoperta di cioccolato bianco e pistacchi abbinata a un vaso di crema spalmabile al Pistacchio di Bronte DOP. L'altra è la colomba ricoperta di cioccolato fondente e scaglie di Cioccolato di Modica IGP con vaso di crema spalmabile al Cioccolato di Modica IGP. Buonissime, con ingredienti di qualità e confezionate in due bellissime scatole colorate: Ard ancora una volta propone due ricette assolutamente da non perdere. Le imminenti festività pasquali saranno vissute inevitabilmente con uno spirito diverso, con le sue nuove proposte dolciarie l’insegna gestita dalla Consortile Ergon regala un pizzico di gioia e di piacere alla sua clientela, puntando all'eccellenza siciliana. Il Cioccolato di Modica IGP e il Pistacchio di Bronte DOP sono infatti tra i prodotti di punta e più apprezzati al mondo della cucina isolana: il primo, d’ispirazione azteca, è buono e fa bene; l'altro ha un sapore unico e l'inconfondibile colore verde smeraldo. Gusto, ma anche immagine: Ard pensa a tutto, anche alle confezioni che si ispirano ai colori e alle trame dei carretti siciliani. Rosso e azzurro per la colomba al Cioccolato di Modica IGP e rosso e verde per quella al Pistacchio di Bronte DOP. Belle, vivaci e allegre, perfette anche come regalo pasquale.Ma ancora una novità per questa Pasqua. Sulle tavole delle imminenti festività arrivano infatti anche quattro nuovi e buonissimi formati di pasta ripiena, tutti rigorosamente limited edition. C’è l’imbarazzo della scelta! Per chi ama i gusti decisi Ard propone le “Mezzelune” con un cuore di carne brasata, polpa di pomodoro origine Italia e Merlot origine Italia, ma anche i “Ravioli” al ragù alla napoletana, sempre con polpa di pomodoro origine Italia. Irresistibile ricetta vegetariana con i “Girasoli” con pomodorino giallo, burrata e basilico italiano. Per gli amanti del pesce infine i “Ravioli” ai gamberi piccanti. Quattro ricette, quattro diversi ripieni con gli ingredienti di qualità di Ard, a partire dalla pasta realizzata con uova di galline allevate a terra. Da provare per imbandire le proprie tavole nei tradizionali giorni di festa.