Cronaca Incidente

Incidente stradale con feriti sulla Vittoria Acate

Incidente stradale stamattina intorno alle ore 10,15 a Vittoria. Secondo le prime informazioni lo scontro è avvenuto tra 4 auto sulla Sp 2, ex SS115, a Vittoria nell’incrocio per Acate. La strada è al momento chiusa al traffico. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 per soccorrere alcuni feriti. (Foto Assenza)