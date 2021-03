Grave incidente stradale a Gela: un ferito FOTO

Cronaca Incidenti

Grave incidente stradale stamattina in contrada Spina Santa a Gela in provincia di Caltanissetta. Lo scontro è avvenuto tra un’auto ed un camion a ridosso di una curva. Nel violento scontro tra i due mezzi, probabilmente provocato dall’asfalto reso viscido dalla pioggia, è rimasta ferita una persona trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Gela per liberare la persona ferita, rimastra incastrata nelle lamiere dell’auto, e la Polizia Stradale per i rilievi del caso. In corso la ricostruzione esatta della dinamica del grave incidente stradale. (Foto Assenza)