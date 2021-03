Appuntamenti Vittime Coronavirus

Scicli, prima Giornata in memoria delle vittime Covid

Come tutti i sindaci d’Italia, anche il Sindaco di Scicli, Enzo Giannone, si è ritrovato alle ore 11:00 davanti al municipio della città, indossando la fascia tricolore, per osservare un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana esposta a mezz’asta, per ricordare e onorare le tantissime vittime di questa devastante pandemia, nella istituenda giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, che è appunto il 18 marzo. Questa giornata poi a Scicli, in questo difficile momento, serve a farci sentire tutti ancora più uniti nel combattere un nemico invisibile ancora forte, ma che, grazie alle misure in atto e alla campagna di vaccinazioni in corso, potrà essere sconfitto.Non perdiamo la speranza e la fiducia. Uniti usciremo dall’emergenza sanitaria, economica e sociale.