OnlyFans, il social senza censure e senza veli: cos'è e come funziona

OnlyFans è un social network come Instagram, Youtube e Facebook, ma senza censure e senza iscrizione gratuita. In pratica è un social dove si possono vedere e condividere foto e video di nudi solo dopo aver sottoscritto un abbonamento mensile a pagamento. Ma cos’è il social OnlyFans? Il social che in questo ultimo anno di pandemia Covid ha visto lievitare gli iscritti è una sorta di night per adulti gestito da Londra. OnlyFans è una piattaforma di intrattenimento che funziona solo su abboinamento gestita dal Regno Unito. In partica è un servizio pensato per "creatori di contenuti" che pubblicando su OnlyFans possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono proprio per visionare questi contenuti: La sua popolarità è dovuta al fatto che molti di questi contenuti sono dedicati all'intrattenimento per adulti, anche se in realtà sulla piattaforma sono ospitati anche contenuti di altri generi, a partire dal fitness.PIATTAFORMA SENZA CENSURELa principale novità di OnlyFans sta nel fatto che non applica una politica sui contenuti particolarmente restrittiva e consente agli utenti di condividere le proprie foto semi-nude o completamente in nudo in cambio di una quota associativa mensile. La società paga l’80% delle commissioni riscosse al creatore dei contenuti, mentre il restante 20% è trattenuto da OnlyFans. Detratte le commissioni commerciali e di elaborazione, la quota che resta alla società è pari a circa il 12%. Il social OnlyFans è nato nel 2016 come sito web per creatori che offrivano a pagamento i loro contenuti ai loro follower pi si è evoluto. Ma come funziona il social OnlyFans?Per iscriversi è necessario pagare una tariffa mensile per vedere clip e foto. L'azienda proprietaria di OnlyFans si chiama Fenix International Limited. A maggio 2020 il sito vantava 30 milioni di utenti registrati e i suoi responsabili dichiaravano di aver pagato 725 milioni di dollari ai suoi 450.000 creatori di contenuti. Sempre a maggio scorso il Ceo Tim Stokely spiegava a Buzzfeed News che “il sito registra circa 200.000 nuovi utenti ogni 24 ore e da 7.000 a 8.000 nuovi creatori ogni giorno”.